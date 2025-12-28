Укр Рус
24 Канал Новости Украины ВСУ продвинулись возле Купянска, россияне – в районе Гуляйполя: отчет и карты фронта от ISW
28 декабря, 08:08
5

ВСУ продвинулись возле Купянска, россияне – в районе Гуляйполя: отчет и карты фронта от ISW

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Украинские войска продвинулись на Купянском направлении в Харьковской области, что подтверждено геолокационными видеозаписями.
  • Российские войска продвинулись в направлении Гуляйполя, но на других направлениях значительного прогресса не достигли.

Украинским военным удалось продвинуться на Купянском направлении в Харьковской области. В то же время враг имел успех в районе Гуляйполя, что в Запорожье.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны от 28 декабря.

К теме Украинские войска освободили большую часть Купянска от врага, – ISW

Какова ситуация на фронте по состоянию на 28 декабря?

  • 27 декабря российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупанты атаковали вблизи Кондратовки, Андреевки и Алексеевки.
  • Россияне также пытались двигаться на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали вблизи Сотницкого Казачка, Прилепки, Волчанских Хуторов, Волчанска, Старицы, Вильчи, Избицкого и Лимана, а также в направлении Симиновки.
  • Оккупанты продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука, но не продвинулись вперед. Россияне пытались оказывать давление вблизи Мелового, Хатнего, Двуречанского, Григорьевки и в направлении Колодязного.
  • Украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16, 20 и 26 декабря, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись вдоль трассы P-07 Купянск – Шевченково и трассы P-79 Купянск – Чугуев в центре Купянска.

Какова ситуация на фронте по состоянию на 28 декабря / Карты ISW

  • Российские войска продолжали наступательные операции в районе Боровой вблизи Кругляковки, Новоплатоновки, Копанок, Грековки, Нововодяного, Новоегоровки и в направлении Дружелюбовки, но 26 и 27 декабря не продвинулись вперед.
  • Россияне продолжили наступать на Славянско-Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска атаковали в пределах и вблизи Лимана, Новоселовки, Среднего, Дробышева, Редкодуба, Карповки, Ставок, Колодезей и вблизи Заречного.
  • 27 декабря российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупанты атаковали вблизи Северска, Дроновки, Закитного, Озерного, Серебрянки, Кузьминовки, Васюковки и в направлении Резниковки.
  • Армия России продолжила действовать на тактическом направлении Константиновка – Дружковка, но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали вблизи и в пределах Константиновки, Веролюбовки, Маркового, Миньковки, Новомаркового, Предтечиного, Александро-Шултиного, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.
  • Российские войска недавно совершили неудачное механизированное наступление на Добропольском направлении. Успеха не достигли.
  • 27 декабря российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Россияне атаковали в пределах и вблизи Покровска, Белицкого, Родинского, Красного Лимана, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецкого и Гришино.
  • 26 и 27 декабря российские войска продолжали наступательные операции на северо-восток от Новопавловки вблизи Новосергиевки и на юг от Новопавловки вблизи Филиала, Ялты и Дачного, но не продвинулись вперед.
  • На Александровском направлении россияне также не продвинулись вперед.
  • Российские войска недавно продвинулись в направлении Гуляйполя. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 декабря, свидетельствуют что российские войска недавно незначительно продвинулись в центральной части Гуляйполя.

Кстати, представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин объяснил в эфире 24 Канала, что российские войска пытаются переломить ситуацию возле Гуляйполя, усиливая давление на украинскую оборону с разных направлений. В самом Гуляйполе за сутки произошло около 20 – 25 боевых столкновений.

  • Также оккупанты не имели продвижений на западе Запорожской области и на Херсонском направлении.

Какая сейчас ситуация в Гуляйполе в Запорожье?

  • Российские пропагандисты 27 декабря писали, что Владимиру Путину доложили о якобы захвате Гуляйполя в Запорожье и Мирнограда в Донецкой области. На самом же деле бои за оба города до сих пор продолжаются.

  • По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, россияне пытаются придумать очередные успехи на фронте вслед за ложью о Купянске. Только теперь оккупанты врут о Гуляйполе и Мирнограде.

  • Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии 24 Каналу отметил, что российские войска частично контролируют Гуляйполе, но бои продолжаются, и город не полностью оккупирован. Украинские силы, в свою очередь, активно обороняются и наносят потери российским войскам.