Росіяни просунулися в напрямку Покровська та в Запорізькій області: огляд фронту ISW

Російські війська намагаються захопити українські землі. Вони наступають на різних напрямках фронту, але Сили оборони протидіють окупантам.

На багатьох ділянках загарбники не змогли досягти жодних результатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області 21 жовтня, але не просунулися вперед. Бойові дії тривали в Сумській та Курській областях, зокрема на північ від Сум поблизу Костянтинівки та поблизу Юнаківки.

Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не досягли підтвердженого прогресу.

Росіяни продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, Куп'янському напрямку, поблизу Борової, але не досягли результатів.

Ситуація на фронті в Україні: карти ISW

Російські війська продовжили наступальні операції на Лиманському та Сіверському напрямках, в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка та в районі Добропілля, але не змогли просунутися.

Однак загарбники, ймовірно, нещодавно просунулися в напрямку Покровська на тлі безперервних російських місій інфільтрації в місто.

21 жовтня вони продовжили наступальні операції на Новопавлівському та Великомихайлівському напрямках, але не досягли підтвердженого прогресу.

Також росіяни продовжували наступальні операції на напрямку Гуляйполя, але не просунулися.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 та 21 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно мали просування в центральній частині Малої Токмачки, що на південний схід від Оріхова, під час нещодавнього механізованого штурму.

Окупанти також продовжували наступ на Херсонському напрямку, але успіху не мали.

Війна Росії з Україною: коротко про головні події на фронті