Україна активна на Півдні, в росіян проблеми: карти ISW

Окупантам на ранок 23 лютого вдалося просунутися тільки на одному напрямку. ЗСУ – на двох, і обидва південні.

Про це йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики виклали інформацію про події на фронті за попередній день, 22 лютого.

Що відбувається на фронті зараз?

Росіяни продовжили наступати на півночі Сумщини, але не просунулися. Не вдалося просунутися ворогові і на Харківщині (Куп'янському та Великобурлуцькому напрямках), на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка, тактичному районі Добропілля, Покровському, Новопавлівському та Олександрівському напрямках.

Окупанти заявили, нібито захопили Новий Донбас (на схід від Добропілля), та в ISW це назвали непідтвердженим твердженням.

Російські війська нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку.

Карти ISW на ранок 23 лютого

"Геолокаційні кадри, опубліковані 22 лютого, показують, як українські війська обстрілюють окуповану Росією будівлю в центрі Різниківки (на схід від Слов'янська) під час, за оцінкою ISW, російської місії з проникнення, яка на цей час не змінила контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій", – сказано в огляді.

Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися в Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області.

Проблеми росіян на фронті