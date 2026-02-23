Украина активна на Юге, у россиян проблемы: карты ISW

Оккупантам на утро 23 февраля удалось продвинуться только на одном направлении. ВСУ – на двух, и оба южные.

Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW). Аналитики выложили информацию о событиях на фронте за предыдущий день, 22 февраля.

Смотрите также Отгоняем врага подальше: военный обозреватель сказал, где ВСУ срывают главный план РФ на весну

Что происходит на фронте сейчас?

Россияне продолжили наступать на севере Сумщины, но не продвинулись. Не удалось продвинуться врагу и на Харьковщине (Купянском и Великобурлукском направлениях), на тактическом направлении Константиновка – Дружковка, тактическом районе Доброполья, Покровском, Новопавловском и Александровском направлениях.

Оккупанты заявили, якобы захватили Новый Донбасс (к востоку от Доброполья), но в ISW это назвали неподтвержденным утверждением.

Российские войска недавно продвинулись на Славянском направлении.

Карты ISW на утро 23 февраля

"Геолокационные кадры, опубликованные 22 февраля, показывают, как украинские войска обстреливают оккупированное Россией здание в центре Резниковки (к востоку от Славянска) во время, по оценке ISW, российской миссии по проникновению, которая в настоящее время не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий", – сказано в обзоре.

Украинские войска удерживали позиции или недавно продвинулись в Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области.

Проблемы россиян на фронте