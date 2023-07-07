У НАТО прокоментували, чи отримає Україна касетні боєприпаси

На Заході тривають запеклі дискусії щодо передачі нашій державі касетних снарядів для стримування і знищення російських окупантів. Власне, в Північноатлантичному альянсі заявили, що поки не мають остаточної позиції стосовно цього.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, передача Збройним Силам цього типу озброєння буде залежати від урядів окремих держав. Про це інформує 24 Канал з посиланням на запис його пресконференції у столиці Литви, Вільнюсі 7 липня.

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У НАТО вагаються

Як зазначив посадовець, у Блоку немає зараз позиції щодо касетних снарядів для України, адже є кілька членів НАТО, які підписали відповідну конвенцію про їхню заборону, однак є і ті, які цього не зробили.

Саме тому все залежить від рішень конкретних членів Альянсу, чи надавати зброю, чи надавати боєприпаси для України. І це дійсно буде рішення урядів, а не усього Альянсу,

– сказав Столтенберг.

Окрім того, він констатував, що російсько-українська війна є досить брутальною. "Ця брутальність у тому, що ми кожного дня бачимо жертви, поранених і тих, хто загинув", – сказав він, додавши, що кластерні боєприпаси використовують і Збройні Сили, і російські загарбники.

Однак, як слушно зазначив генсек, різниця полягає у тому, що Україна використовує це озброєння для оборони, а Росія – для ведення агресивної війни. Разом з тим Столтенберг вчергове запевнив, що лише виведення Путіним військ може закінчити цю війну.

Зверніть увагу! Як пишуть у Reuters, пані міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін виступає проти надання Україні касетних боєприпасів.

За її словами, ця зброя заборонена для використання 111 державами у відповідній конвенції, адже використовувалась неодноразово для вбивства та каліцтва цивільних осіб.

США виступили "за"