В НАТО прокомментировали, получит ли Украина кассетные боеприпасы

На Западе продолжаются ожесточенные дискуссии о передаче нашему государству кассетных снарядов для сдерживания и уничтожения российских оккупантов. Собственно, в Североатлантическом альянсе заявили, что пока не имеют окончательной позиции по этому поводу.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, передача Вооруженным Силам этого типа вооружения будет зависеть от правительств отдельных государств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на запись его пресс-конференции в столице Литвы, Вильнюсе 7 июля.

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У НАТО колеблются

Как отметил чиновник, у Блока сейчас нет позиции относительно кассетных снарядов для Украины, ведь есть несколько членов НАТО, которые подписали соответствующую конвенцию об их запрете, однако есть и те, которые этого не сделали.

Именно поэтому все зависит от решений конкретных членов Альянса, предоставлять ли оружие или предоставлять боеприпасы для Украины. И это действительно будет решение правительств, а не всего Альянса,

– сказал Столтенберг.

Кроме того, он констатировал, что российско-украинская война достаточно груба. "Эта грубость в том, что мы каждый день видим жертвы, раненых и погибших", – сказал он, добавив, что кластерные боеприпасы используют и Вооруженные Силы, и российские захватчики.

Однако, как отметил генсек, разница заключается в том, что Украина использует это вооружение для обороны, а Россия – для ведения агрессивной войны. Вместе с тем Столтенберг в очередной раз заверил, что только вывод Путиных войск может закончить эту войну.

Обратите внимание! Как пишут в Reuters, госпожа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин выступает против предоставления Украине кассетных боеприпасов.

По ее словам, это оружие запрещено для использования 111 государствами в соответствующей конвенции, поскольку использовалось неоднократно для убийства и увечья гражданских лиц.

США выступили "за"