"Не можемо бути суддями": Папа Римський припустив, чи церква буде благословляти одностатеві пари
Джерело:Vatican News
Понтифік вважає, що католицька церква може почати благословляти одностатеві пари. Проте він наголосив, що благословення не має нічого спільного із шлюбом.
Папа Римський заявив, що готовий до того, що католицька церква може почати благословляти одностатеві пари. Водночас такі стосунки там і надалі вважатимуть "об'єктивно гріховними".
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Благословення – це не шлюб
Група кардиналів попросила Папу Франциска уточнити це питання.
Ми не можемо бути суддями, які лише заперечують, відкидають та виключають,
– сказав він.
Однак також він додав, що церква не визнає подібних шлюбів.
Відповідно до церковних настанов, шлюб – це "винятковий, стабільний і нерозривний союз між чоловіком і жінкою". Папа Римський висловив переконання, що потрібно уникати всього, що суперечить цій думці. Проте благословення, за словами Папи, це прохання Бога про допомогу.
У церкві кожне таке "прохання" слід розглядати у кожному конкретному випадку. Рішення про те, благословляти чи ні, можуть бути в компетенції пастора. Водночас Папа наголосив, що церква повинна ставитися до людей з "добротою, терпінням, розумінням, ніжністю та підбадьоренням".
Єпископи у Бельгії та Німеччині дозволили благословляти одностатеві пари.
Папа Римський підтримав ЛГБТ спільноту
- Папа Римський Франциск вже робив заяву, у якій підтримав представників ЛГБТ. Тоді він заявив, що Бог любить усіх людей на землі. Також Папа розкритикував закони, які криміналізують гомосексуальні стосунки. Понтифік назвав їх несправедливими й навіть гріховними.
- За словами Франциска, те, що деякі католицькі єпископи підтримують дискримінаційні гомофобні закони, можна вважати гріхом. Проте він також зауважив, що таким священнослужителям потрібен час, аби прийняти це. Понтифік констатував, що вони пройдуть процес навернення.
- Окрім того, він процитував уривок з Катехизису Католицької Церкви. У ньому мовиться про те, що гомосексуальних чоловіків потрібно вітати та поважати, але жодному разі не можна їх маргіналізувати чи дискримінувати.