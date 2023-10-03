"Не можемо бути суддями": Папа Римський припустив, чи церква буде благословляти одностатеві пари

Понтифік вважає, що католицька церква може почати благословляти одностатеві пари. Проте він наголосив, що благословення не має нічого спільного із шлюбом.

Папа Римський заявив, що готовий до того, що католицька церква може почати благословляти одностатеві пари. Водночас такі стосунки там і надалі вважатимуть "об'єктивно гріховними".

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Благословення – це не шлюб

Група кардиналів попросила Папу Франциска уточнити це питання.

Ми не можемо бути суддями, які лише заперечують, відкидають та виключають,

– сказав він.

Однак також він додав, що церква не визнає подібних шлюбів.

Відповідно до церковних настанов, шлюб – це "винятковий, стабільний і нерозривний союз між чоловіком і жінкою". Папа Римський висловив переконання, що потрібно уникати всього, що суперечить цій думці. Проте благословення, за словами Папи, це прохання Бога про допомогу.

У церкві кожне таке "прохання" слід розглядати у кожному конкретному випадку. Рішення про те, благословляти чи ні, можуть бути в компетенції пастора. Водночас Папа наголосив, що церква повинна ставитися до людей з "добротою, терпінням, розумінням, ніжністю та підбадьоренням".

Єпископи у Бельгії та Німеччині дозволили благословляти одностатеві пари.

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