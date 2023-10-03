"Не можем быть судьями": Папа Римский предположил, будет ли церковь благословлять однополые пары
Источник:Vatican News
Понтифик считает, что католическая церковь может начать благословлять однополые пары. Однако он подчеркнул, что благословение не имеет ничего общего с браком.
Папа Римский заявил, что готов к тому, что католическая церковь может начать благословлять однополые пары. В то же время такие отношения там и дальше будут считать "объективно греховными".
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Благословение – это не брак
Группа кардиналов попросила Папу Франциска уточнить этот вопрос.
Мы не можем быть судьями, которые только отрицают, отвергают и исключают,
– сказал он.
Однако он добавил, что церковь не признает подобных браков.
Согласно церковным наставлениям, брак – это "исключительный, стабильный и неразрывный союз между мужчиной и женщиной". Папа Римский выразил убеждение, что нужно избегать всего, что противоречит этому мнению. Однако благословение, по словам Папы, это просьба Бога о помощи.
В церкви каждую такую "просьбу" следует рассматривать в каждом конкретном случае. Решения о том, благословят или нет, могут быть в компетенции пастора. В то же время Папа подчеркнул, что церковь должна относиться к людям с "добротой, терпением, пониманием, нежностью и ободрением".
Епископы в Бельгии и Германии позволили благословлять однополые пары.
Папа Римский поддержал ЛГБТ сообщество
- Папа Римский Франциск уже делал заявление, в котором поддержал представителей ЛГБТ. Тогда он заявил, что Бог любит всех людей на Земле. Также Папа подверг критике законы, которые криминализируют гомосексуальные отношения. Понтифик назвал их несправедливыми и даже греховными.
- По словам Франциска, то, что некоторые католические епископы поддерживают дискриминационные гомофобные законы, можно считать грехом. Однако он также отметил, что таким священнослужителям нужно время, чтобы принять это. Понтифик констатировал, что они пройдут процесс обращения.
- Кроме того, он процитировал отрывок из Катехизиса Католической Церкви. В нем говорится, что гомосексуальных мужчин нужно приветствовать и уважать, но ни в коем случае нельзя их маргинализировать или дискриминировать.