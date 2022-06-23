Казахстан міг стати першою жертвою імперської хтивості Росії, – Піонтковський

Казахстан більш вразлива мішень, аніж Україна. У Казахстані дуже полярне населення – північ країни заселена на 90% росіянами.

Про це ексклюзивно розповів 24 каналу публіцист Андрій Піонтковський. Він також зазначив, що Казахстан міг стати першою державою-жертвою імперської хтивості Росії.

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Що відрізняє Україну та Казахстан – в Україні теж чимало російськомовних, але вони рівноцінно розмовляють українською і вважають її рідною. Що не скажеш про Казахстан, це геніально використав Назарбаєв,

– зазначає Піонтковський.

Саме за його президентства вирішили переносити столицю на північ. Виключно для того, аби стерти цю разючу етніко-географічну різницю, додає він.

Загроза для Казахстану наростала постійно, якщо про це не йдеться на державному рівні, то керівництво Казахстану це чудово розуміє, додає Піонтковський.

Токаєв вирішив більше не приймати участь у цих іграх. Адже у Казахстану є гарант безпеки – це Китай.

"Під час цієї зустрічі, під час якої Путін понад годину волав про імперські амбіції, Токаєв сидів із кам'яним обличчям, адже розумів, що імперські амбіції Путіна також стосуються і Казахстану", – зазначив Андрій Піонтковський.

Путін стрімко втрачає пострадянський простір з-під свого "контролю", резюмує Піонтковський.

Казахстан підтримує територіальну цілісність України

Президент Казахстану наголосив на підтримці територіальної цілісності України.

Касим-Жомарт Токаєв, пояснюючи свою заяву на Петербурзькому економічному форумі, зазначив, що головне – це територіальна цілісність. Саме це є причиною того, що Казахстан не визнаватиме квазіутворення на територіях тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей.

Ще одна різка заява Токаєва

Прибічник Путіна та очільник Чечні Рамзан Кадиров накинувся на членів Організації договору про колективну безпеку зі звинуваченням, що нібито "Росія всіх рятувала", але зараз члени ОДКБ їй не допомагають. Згадав Кадиров і про протести в Білорусі та Казахстані, і про війну в Нагірному Карабасі. Під час цієї заяви Кадиров знову осоромився – мовляв, колись увесь СРСР воював проти лідера ОУН Степана Бандери.

Однак відповідь Токаєва не забарилася. Президент Казахстану зазначив, що під час протестів у січні 2022 року країну "рятувала" не Росія, а ОДКБ. Тому, за словами казахського президента, думка про те, що хтось має зобов'язання перед Росією і має їй вічно служити й кланятися в ноги – неправильна.

Чому Токаєв пішов проти Путіна: дивіться відео