Казахстан мог стать первой жертвой имперского сладострастия России, – Пионтковский
Казахстан более уязвимая мишень, чем Украина. В Казахстане очень полярное население – север страны заселен на 90% россиянами.
Об этом эксклюзивно рассказал 24 каналу публицист Андрей Пионтковский. Он также отметил, что Казахстан мог стать первым государством-жертвой имперского сладострастия России.
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Что отличает Украину и Казахстан – в Украине тоже немало русскоязычных, но они равноценно говорят по-украински и считают его родным. Что не скажешь о Казахстане, это гениально использовал Назарбаев,
– отмечает Пионтковский.
Именно при его президентстве решили переносить столицу на север. Только для того, чтобы стереть эту поразительную этнико-географическую разницу, добавляет он.
Угроза для Казахстана нарастала постоянно, если об этом речь не идет на государственном уровне, то руководство Казахстана это прекрасно понимает, добавляет Пионтковский.Токаев решил больше не участвовать в этих играх. Ведь у Казахстана есть гарант безопасности – это Китай.
"Во время этой встречи, во время которой Путин свыше часа кричал об имперских амбициях, Токаев сидел с каменным лицом, ведь понимал, что имперские амбиции Путина также касаются и Казахстана", – отметил Андрей Пионтковский.
Путин стремительно теряет постсоветское пространство из-под своего "контроля", резюмирует Пионтковский.
Казахстан поддерживает территориальную целостность Украины
Президент Казахстана отметил поддержку территориальной целостности Украины.
Касим-Жомарт Токаев, объясняя свое заявление на Петербургском экономическом форуме, отметил, что главное – это территориальная целостность. Именно это причина того, что Казахстан не будет признавать квазиобразования на территориях временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.
Еще одно резкое заявление Токаева
Сторонник Путина и глава Чечни Рамзан Кадыров набросился на членов Организации договора о коллективной безопасности с обвинением, что якобы "Россия всех спасала", но сейчас члены ОДКБ ей не помогают. Вспомнил Кадыров и о протестах в Беларуси и Казахстане, и о войне в Нагорном Карабахе. Во время этого заявления Кадыров снова оконфузился – мол, когда-то весь СССР воевал против лидера ОУН Степана Бандеры.
Однако ответ Токаева не заставил себя ждать. Президент Казахстана отметил, что во время протестов в январе 2022 года страну спасала не Россия, а ОДКБ. Поэтому, по словам казахского президента, мнение о том, что у кого-то есть обязательства перед Россией и должен ей вечно служить и кланяться в ноги – неправильно.
Почему Токаев пошел против Путина: смотрите видео