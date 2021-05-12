У Казані прощаються з молодою вчителькою, яка загинула під час нападу

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Під час нападу на школу у Казані 11 травня загинула 26-річна Ельвіра Ігнатьєва. Вона працювала вчителькою англійської і в момент трагедії проводила урок.

Джерело:

Life Shot

Як повідомляли ЗМІ, молода жінка загинула через те, що вийшла у коридор, почувши постріли. Під час нападу вона вела урок у 5 класу.  

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У Казані ховають вчительку

На похорон Ельвіри Ігнатьєвої прийшли сотні людей. Труну загиблої Ельвіри накрили традиційним татарським саваном.  

У соцмережах опублікували лінки на сторінку загиблої Ельвіри в інстаграмі. У коментарях до останніх фото в її профілі вже з'явилися скорботні написи зі словами співчуття рідним.

Цього ж дня у Казані прощаються із загиблими у нападі школярами.

Що відомо про загиблу вчительку

  • Жінці було усього 26 років. З них вона мала 5 років викладацького стажу.
  • У гімназії №175, де сталася стрілянина, жінка пропрацювала 4 роки.
  • У 2018 році вона отримала ІІ місце в районному конкурсі "Учитель року – 2018".
  • У тому ж році отримала грант за перемогу в конкурсі "Наш новий учитель".

Головне про стрілянину у школі в Казані

  • Вранці 11 травня 19-річний Ільназ Галявієв влаштував стрілянину у школі, яку закінчив.
  • Загинули 9 осіб: 2 дорослих і 7 школярів, які вчилися у 8 класі.
  • Ще 21 особа із травмами потрапила до лікарні.
  • Напередодні у телеграмі нападник створив канал, де назвався "богом" і писав про свій намір вбивати людей.
  • Мати нападника розповіла, що той купив рушницю і казав, що нібито планує полювати.
  • Дозвіл на гладкоствольну рушницю він отримав лише нещодавно – 28 квітня. За два дні раніше Ільназа відрахували з коледжу за неуспішність.
  • Нападника затримали, йому загрожує довічне ув'язнення.