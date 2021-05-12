У Казані прощаються з молодою вчителькою, яка загинула під час нападу

Під час нападу на школу у Казані 11 травня загинула 26-річна Ельвіра Ігнатьєва. Вона працювала вчителькою англійської і в момент трагедії проводила урок.

Як повідомляли ЗМІ, молода жінка загинула через те, що вийшла у коридор, почувши постріли. Під час нападу вона вела урок у 5 класу.

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На похорон Ельвіри Ігнатьєвої прийшли сотні людей. Труну загиблої Ельвіри накрили традиційним татарським саваном.

У соцмережах опублікували лінки на сторінку загиблої Ельвіри в інстаграмі. У коментарях до останніх фото в її профілі вже з'явилися скорботні написи зі словами співчуття рідним.

Цього ж дня у Казані прощаються із загиблими у нападі школярами.

Що відомо про загиблу вчительку

Жінці було усього 26 років. З них вона мала 5 років викладацького стажу.

У гімназії №175, де сталася стрілянина, жінка пропрацювала 4 роки.

У 2018 році вона отримала ІІ місце в районному конкурсі "Учитель року – 2018".

У тому ж році отримала грант за перемогу в конкурсі "Наш новий учитель".

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