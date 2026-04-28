Є загиблий та постраждалий: із самого ранку Росія тричі вдарила по Чугуєву на Харківщині

Вранці 28 квітня росіяни вдарили по Харківщині. Постраждав Чугуїв, є жертва та постраждалий.

Про деталі атаки розповіла міська голова Галина Мінаєва.

Які наслідки атаки на Чугуїв?

Близько 9:10 Чугуїв атакували 3 російські безпілотники.

За даними прокуратури, це були безпілотні літальні апарати типу V2U.

За попередньою інформацією, унаслідок одного із прильотів загинула людина. Це 70-річний чоловік.

Ще один 74-річний мешканець отримав вибухові поранення і був доставлений до лікарні у тяжкому стані.

А унаслідок другого ранкового прильоту в іншому мікрорайоні міста безпілотник влучив в город приватної садиби.

На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих. Пошкодження отримав дах та скління приватного будинку, а також автомобіль.

Останні атаки на Україну

Всю ніч і ранок Росія била по Кривому Рогу. На жаль, є жертва та поранені. Зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Окупанти також обстріляли інші райони Дніпропетровщини, зокрема Нікополь та кілька громад. Там пошкоджені приватні будинки, є поранений.

Увесь ранок під атакою було й Запоріжжя. Унаслідок цього постраждали двоє чоловіків, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.