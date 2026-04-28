Про деталі атаки розповіла міська голова Галина Мінаєва.
Які наслідки атаки на Чугуїв?
Близько 9:10 Чугуїв атакували 3 російські безпілотники.
За даними прокуратури, це були безпілотні літальні апарати типу V2U.
За попередньою інформацією, унаслідок одного із прильотів загинула людина. Це 70-річний чоловік.
Ще один 74-річний мешканець отримав вибухові поранення і був доставлений до лікарні у тяжкому стані.
А унаслідок другого ранкового прильоту в іншому мікрорайоні міста безпілотник влучив в город приватної садиби.
На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих. Пошкодження отримав дах та скління приватного будинку, а також автомобіль.
Останні атаки на Україну
Всю ніч і ранок Росія била по Кривому Рогу. На жаль, є жертва та поранені. Зафіксовано пошкодження інфраструктури.
Окупанти також обстріляли інші райони Дніпропетровщини, зокрема Нікополь та кілька громад. Там пошкоджені приватні будинки, є поранений.
Увесь ранок під атакою було й Запоріжжя. Унаслідок цього постраждали двоє чоловіків, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.