О деталях атаки рассказала городской голова Галина Минаева.

Какие последствия атаки на Чугуев?

Около 9:10 Чугуев атаковали 3 российских беспилотника.

По данным прокуратуры, это были беспилотные летательные аппараты типа V2U.

По предварительной информации, в результате одного из прилетов погиб человек. Это 70-летний мужчина.

Еще один 74-летний житель получил взрывные ранения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

А по причине второго утреннего прилета в другом микрорайоне города беспилотник попал в огород частной усадьбы.

К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших. Повреждения получила крыша и остекление частного дома, а также автомобиль.

Последние атаки на Украину

Всю ночь и утро Россия била по Кривому Рогу. К сожалению, есть жертва и раненые. Зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Оккупанты также обстреляли другие районы Днепропетровщины, в частности, Никополь и несколько общин. Там повреждены частные дома, есть раненый.

Все утро под атакой было и Запорожье. В результате пострадали двое мужчин, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.