Ворожий БпЛА вдарив по Богодухову: вагітна матір загиблих дітей виборює життя

Близько опівночі 10 лютого російські війська завдали нищівного удару по приватному житловому будинку в Богодухові, що на Харківщині. Внаслідок удару загинуло троє діток та їхній батько. За життя матері медики досі борються.

Про це повідомив міський голова Богодухова Володимир Бєлий.

Які наслідки атаки по Богодухові?

Внаслідок російської атаки ударними безпілотниками по Богодухові, що на Харківщині було вщент знищено приватний житловий будинок.

У ньому проживала сім'я з п'яти людей, які лише нещодавно через безпекові заходи переїхали із селища Золочів.

Ворожий безпілотник, ймовірно типу "Герань-2", забрав життя трьох діток – дворічної дівчинки та двох однорічних хлопчиків. Загинув також їхній 34-річний батько.

На щастя, вдалось врятувати матір дітей. Вона перебуває на 35-му тижні вагітності. Медики, які наразі борються за її життя, кажуть, що жінка зазнала вибухового поранення, черепно-мозкової травми, акубаротравми й термічних опіків.

Крім того, постраждала 74-річна жителька сусіднього будинку – у неї діагностували гостру реакцію на стрес і гіпертонічний криз.

Мати й бабуся виборюють життя під наглядом лікарів. Немає слів, щоб утішити рідних. Немає такої молитви, яка б вилікувала серце матері, що втратила дітей. Ми лише можемо бути поруч, розділити цей тягар і закарбувати в пам'яті кожне ім'я,

– написав міський голова.

Через смертельну атаку, яка забрала життя мешканців міста, 11 – 13 лютого на території Богодухівської громади оголошено дні жалоби.

У цей період у громаді скасують усі розважальні та масові заходи. На адміністративних будівлях, а також на будівлях підприємств і установ прапори будуть приспущені в знак скорботи.

Яких смертельних ударів нещодавно завдала Росія?