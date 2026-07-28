Уже перехоплювали FPV: у Харкові карети швидкої почали обладнувати РЕБ

Напередодні дня медика, який відзначався 27 липня, у Харкові 20 машин екстреної медичної допомоги були дообладнані сучасними РЕБами. Вони мають убезпечити працівників швидких від ударів ворожих FPV-дронів.

Раніше саме на Харківщині були трагічні випадки влучання російських дронів, зокрема у березні внаслідок такого удару загинули два медики. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про важливість оснащення РЕБами машин швидкої допомоги особливо в районах, де є постійна небезпека.

Без РЕБів важко подолати шляхи

Щодоби в Харківській області на чергуванні перебуває 100 машин і відповідно така ж кількість команд. Зараз радіоелектронною боротьбою оснащено приблизно 70 автівок. Серед них трохи більше 50-ти мають певні детектори або так звані чуйки, які допомагають визначити, що поруч є небезпека.

Днями 20 машин швидкої були дообладнані РЕБами, які передали в Харківський регіон завдяки команді фонду Говарда Баффета і американській компанії White Stork. Це благодійники, які закупили 20 РЕБів на суму 8 мільйонів гривень.

Андрій Ковальов, екстрений медтехник на Вовчанському напрямку розповів, що обладнання, яке встановлене на швидких, вже перехоплювало FPV. Проте на дорогах також багато дронів на оптоволокні.

Тому оснащення РЕБами дуже важливе, адже медики працюють на дуже складних напрямках – Куп'янському, Вовчанському, Дергачівському, Богодухівському – по яких вкрай небезпечно пересуватися через удари FPV-дронів.

Автівки медиків на Харківщині оснастили РЕБ: дивіться відео

З кінця весни – початку літа є певні ділянки траси Харків – Охтирка, Харків – Суми, які без детекторів або без РЕБів їх дуже важко подолати. Автівкам доводиться шукати обхідні шляхи, але саме швидка не завжди може знайти такий – їй треба приїхати за конкретною адресою, звідки прийшов виклик.

Екстрений медтехник на Богодухівському напрямку Олександр Печериця розповів, що дуже небезпечною є траса Харків – Суми, по якій вони постійно рухаються. Саме на цьому шляху постраждала одна автівка, за якою гнався російський дрон. Проте завдяки тому, що водій правильно зреагував, додав швидкості, дрон не зумів догнати машину. Вона лише була трохи понівечена і зараз продовжує працювати.

Також він поділився тим, як захищає медиків саме РЕБ.

Ми виїжджали зі таким РЕБом по тому самому шляху Суми – Харків, де дуже багато FPV, мавіків, і дорога там дуже погана. Їдемо зі швидкістю 20 кілометрів – швидше не можемо рухатися. І до пункту призначення десь 30 кілометрів. Приїжджали, госпіталізували, довозили в центральну районну лікарню. Все добре, ми живі, пацієнти живі. І на чуйці показувало, що є загроза. Тому сподіваємося тільки на цей захист для наших працівників. Без них, думаю, ми б не впоралися зовсім,

– підкреслив Олександр Печериця.

Водночас забезпечення автівок швидких РЕБ – це дуже важливий крок для того, щоб зберегти здоров'я та життя медиків. Однак вони потребують надійнішого захисту. Йдеться про броньовані автомобілі.

Машини не відповідають тим умовам, які б нам хотілося – вони мають бути броньованими, тому що ми фактично тікаємо від того, що літає навколо, коли надаємо допомогу людям. Але ми не в змозі купити такі автівки,

– наголосила т.в.о. директорка КП "Центр екстреної допомоги" Валентина Гришина.

Наразі в автопарку швидких усього чотири броньовані автомобілі. Одна з них вже потрапляла під обстріл і має пошкодження. І "Центру екстреної допомоги" потрібна допомога з ремонтом саме броньованої техніки. Загалом медикам потрібно 25 броньованих машин швидкої, які мають рятувати їхні життя.

Нагадаємо, що 15 березня 2026 року в селищі Червона Хвиля Великобурлуцької громади Куп'янського району поцілили FPV-дроном в автомобіль швидкої медичної допомоги, який їхав по дорозі. Внаслідок удару ворога загинули медичний технік Олег Журавльов і фельдшер Дмитро Колесник. Їхній колега Олександра Дудулада отримав численні важкі травми і продовжує лікуватися. В липні президент України нагородив його орденом "За мужність" III ступеня і загиблих медиків (посмертно).