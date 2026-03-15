Попередня атака по них була 27 лютого. Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про загиблих на Харківщині медиків?

Бригада з Харкова раніше працювала на Куп'янському напрямку. Це 56-річний екстрений медичний технік Олег Журавльов та 27-річний лікар-анестезіолог Дмитро Колесник.

Це ті герої, які минулого разу втекли від двох дронів і залишилися живими. Тоді це був Куп'янський напрямок. Я їх перевів, на перший погляд, на більш безпечний Бурлуцький. Бачите, і тут, здавалося б, на такій відстані від лінії розмежування – все одно потрапили під удар,

– розповів директор обласного Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.



Загиблі медики / Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

На момент влучання бригада перевозила поранених.

Загиблі медики їхали в кабіні автомобіля, а парамедик, якому вдалося вижити – у салоні. Поранений у лікарні, в нього контузія легені та перелам ключиці.

"Ще зовсім недавно, наприкінці лютого, ми всі раділи – порятунку бригади №300 у тому ж районі. Ми вірили, що життя перемогло. А сьогодні Харківський Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в скорботі. Ми втратили двох героїв. Людей, які до останнього виконували свій обов'язок – допомагати іншим. Світла пам'ять Дмитру Андрійовичу та Олегу Вікторовичу", – написали їхні колеги.

Удари по медиках – цілеспрямовані