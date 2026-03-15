Предыдущая атака по ним была 27 февраля. Об этом сообщает Суспільне.

Что известно о погибших на Харьковщине медиках?

Бригада из Харькова ранее работала на Купянском направлении. Это 56-летний экстренный медицинский техник Олег Журавлев и 27-летний врач-анестезиолог Дмитрий Колесник.

Это те герои, которые в прошлый раз сбежали от двух дронов и остались живы. Тогда это было Купянское направление. Я их перевел, на первый взгляд, на более безопасное Бурлукское. Видите, и здесь, казалось бы, на таком расстоянии от линии разграничения – все равно попали под удар,

– рассказал директор областного Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.



Погибшие медики / Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

На момент попадания бригада перевозила раненых.

Погибшие медики ехали в кабине автомобиля, а парамедик, которому удалось выжить – в салоне. Раненый в больнице, у него контузия легкого и перелом ключицы.

"Еще совсем недавно, в конце февраля, мы все радовались – спасению бригады №300 в том же районе. Мы верили, что жизнь победила. А сегодня Харьковский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в скорби. Мы потеряли двух героев. Людей, которые до последнего выполняли свой долг – помогать другим. Светлая память Дмитрию Андреевичу и Олегу Викторовичу", – написали их коллеги.

Удары по медикам – целенаправленные