Ранее именно на Харьковщине были трагические случаи попадания российских дронов, в частности, в марте в результате такого удара погибли два медика . Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала о важности оснащения РЭБами машин скорой помощи особенно в районах, где есть постоянная опасность.

Без РЭБов трудно преодолеть пути

Ежесуточно в Харьковской области на дежурстве находится 100 машин и соответственно такое же количество команд. Сейчас радиоэлектронной борьбой оснащено около 70 автомобилей. Среди них немногим более 50-ти имеют определенные детекторы или так называемые чуйки, помогающие определить, что рядом есть опасность.

На днях 20 машин скорой были дооборудованы РЭБами, которые передали в Харьковский регион благодаря команде фонда Говарда Баффета и американской компании White Stork. Это благотворители, закупившие 20 РЭБов на сумму 8 миллионов гривен.

Андрей Ковалев, экстренный медтехник на Волчанском направлении рассказал, что установленное на скорых оборудование уже перехватывало FPV. Однако на дорогах также много дронов на оптоволокне.

Поэтому оснащение РЭБами очень важно, ведь медики работают на очень сложных направлениях – Купянском, Волчанском, Дергачевском, Богодуховском – по которым крайне опасно передвигаться из-за ударов FPV-дронов.

Автомобили медиков на Харьковщине оснастили РЕБ: смотрите видео

С конца весны – начала лета есть определенные участки трассы Харьков – Ахтырка, Харьков – Сумы, которые без детекторов или без РЭБов очень трудно преодолеть. Автомобилям приходится искать обходные пути, но именно скорая не всегда может найти такой – ему нужно приехать по конкретному адресу, откуда пришел вызов.

Экстренный медтехник на Богодуховском направлении Александр Печерица рассказал, что очень опасна трасса Харьков – Сумы, по которой они постоянно двигаются. Именно на этом пути пострадал один автомобиль, за которым гнался русский дрон. Однако благодаря тому, что водитель правильно среагировал, прибавил скорости, дрон не сумел догнать машину. Она лишь была немного изуродована и сейчас продолжает работать.

Также он поделился тем, как защищает медиков именно РЭБ.

Мы выезжали с таким РЭБом по тому же пути Сумы – Харьков, где очень много FPV, маков, и дорога там очень плохая. Едем со скоростью 20 километров – скорее не можем двигаться. И до пункта назначения около 30 километров. Приезжали, госпитализировали, довозили в центральную районную больницу. Все хорошо, мы живы, пациенты живы. И на чуйке показывало, что есть угроза. Потому надеемся только на эту защиту для наших работников. Без них, думаю, мы бы не справились совсем,

– подчеркнул Александр Печерица.

В то же время, обеспечение автомобилей быстрых РЭБ – это очень важный шаг для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь медиков. Однако они нуждаются в более надежной защите. Речь идет о бронированных автомобилях.

Машины не отвечают тем условиям, которые нам хотелось бы – они должны быть бронированными, потому что мы фактически убегаем от того, что летает вокруг, когда оказываем помощь людям. Но мы не в состоянии купить такие автомобили,

– подчеркнула и.о. директор КП "Центр экстренной помощи" Валентина Гришина.

Сейчас в автопарке скорых всего четыре бронированных автомобиля. Одна из них уже попадала под обстрел и имеет повреждения. И "Центру экстренной помощи" нужна помощь с ремонтом именно бронированной техники. В общей сложности медикам нужно 25 бронированных машин скорой, которые должны спасать их жизнь.

Напомним, что 15 марта 2026 года в поселке Красная Волна Великобурлукской общины Купянского района попали FPV-дроном в автомобиль скорой медицинской помощи, который ехал по дороге. В результате удара врага погибли медицинский техник Олег Журавлев и фельдшер Дмитрий Колесник. Их коллега Александр Дудулад получил многочисленные тяжелые травмы и продолжает лечиться. В июле президент Украины наградил его орденом "За мужество" III степени и погибших медиков (посмертно).