У домі лежала мертва сім'я: під Харковом сталась жахлива трагедія

В Ізюмському районі Харківщини трапилася жахлива трагедія. Там виявили мертвою цілу сім'ю, яка отруїлася газом.

Про знайдені в приватному будинку тіла сповістили рятувальників опівдні 10 січня. Зателефонували рятувальникам поліцейські, які вже там працювали.

Напередодні Тіло знайшли під балконом: киянин хотів врятуватися від пожежі та загинув, вистрибнувши з вікна



У домі був газовий пристрій / Фото ДСНС

Назвали вік загиблих мешканців дому

Мовиться про приватний будинок на вулиці Правди в місті Балаклія. За даними рятувальників, померли три особи, які там мешкали.

Хто помер у будинку:

63-річний чоловік

його 61-річна дружина

88-річна матір чоловіка

Отруєння газом – попередня версія причини загибелі. Проте наразі ще встановлюють обставини цієї події.



Прилад, з якого міг іти газ / Фото ДСНС

Інша загибель сім'ї

27 повідомили, що у Львові спалахнуло помешкання в багатоквартирному будинку. Коли вогонь погасили, в задимлених приміщеннях виявили 3 тіла.

Серед цих людей були 68-річна жінка та її 47-річний син. А ось особу третього загиблого так і не змогли встановити. Яка була причина цієї пожежі – поки не повідомляли.

Читайте повний текст допису ДСНС Харківщини:

Місто Балаклія: троє людей загинули від отруєння чадним газом

10 січня о 11:55 на номер «101» надійшло повідомлення від Головного управління Національної поліції України у Харківській області про те, що в приватному домоволодінні на вул. Правди 42, м.Балаклія Ізюмського району Харківської області виявлено троє загиблих: чоловіка 1958 року народження, жінки 1960 року народження та мати чоловіка 1933 року народження.

Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом. Підрозділи ДСНС не викликались. Пожежі не було. Наразі слідчою оперативною групою поліції з'ясовуються всі обставин трагедії.