Водій автобуса дивом не загинув: які наслідки останніх ударів реактивними БпЛА по Харкову

Росія активно запускає реактивні дрони "Герань-3" по цивільному населенню Харкова. Лише за сьогодні місто атакували 7 разів: влучання зафіксовано в багатоповерхівку, біля навчального закладу та поруч з зупинкою громадського транспорту, де поранило водія автобуса.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що реактивні дрони значно швидші за звичайні "Шахеди", тому люди часто не встигають добігти до укриття.

Що відомо про наслідки атаки по Харкову новими дронами?

За тиждень противник запустив по Харкову понад 23 дрони "Герань-3", і ще близько десятка звичайних "Шахедів". Окрім того, експерти встановлюють тип дронів ще за десятком уламків. Через атаки в місті вибито понад 1 200 вікон.

Також відбулося пряме влучання в багатоповерхівку, в одному з житлових комплексів. Експерти перевіряють стан будинку, але вже відомо, що верхня плита перекриття в аварійному стані та доведеться частково розбирати будинок. Також пошкоджені автівки і 5 квартир. Постраждали 5 людей: є поранені та ті, хто зазнав гострої реакції на стрес.

Окрім того, під ударом був Основ'янський район, там завдали удару безпілотником по приватному сектору. У місті майже постійно тривають повітряні тривоги.

У Київському районі Харкова було влучання біля вищого навчального закладу та по відкритій місцевості по приватному сектору. Ще одне місце удару – територія біля однієї з кінцевих зупинок громадського транспорту. На місці поранено 67-річного водія, чоловіка госпіталізували.

Водій стояв за автобусом, тому транспорт прикрив його. Пасажирів не було. Міський транспорт відправлять на ремонт. На місцях працюють експерти.

Чоловік забіг в магазин, і в нього кров капала, я надала йому першу допомогу. У нього якраз була перерва, і він стояв пив каву. Автобус трохи прикрив і мій кабінет. Я сиділа працювала, було попередження, що летить. Але думали, що пролетить... Коли літали звичайні "Шахеди", їх збивали. А ці дуже швидкі,

– розповіла Тамара Очеретько, бухгалтерка магазину.

Нові безпілотники надзвичайно швидкі й реагувати на повітряну тривогу харків'яни мусять ще оперативніше.

