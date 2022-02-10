ДТП з машиною Ярославського: прокуратура показала фото речей загиблого

Харківська прокуратура оприлюднили фото речей загиблого в ДТП, за участю машини бізнесмена Олександра Яросласького. Показали й світлини самої автівки.

Фото одягу загиблого мають допомогти розшукати родичів загиблого. Про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повідомляє 24 канал.

До теми Ярославський часто їздить за кермом сам, а за кілька годин до ДТП був нетверезим, – журналіст

Що відомо про жертву ДТП

Раніше Чубенко розповідав, що внаслідок аварії загинув чоловік віком близько 50 років. Його особу ще не встановили. Відомо, що чоловік помер на місці від:

множинних переломів;

травм життєво важливих органів;

травми голови

Речі загиблого / Фото Харківської прокуратури:

Що з машиною Ярославського

Автомобіль вже вилучили. Тепер готують документи до суду. Хочуть накласти арешт на машину як речовий доказ.

Журналіст Михайло Ткач стверджував, що аварію спричинила автівка Brabus 900 Rocket Edition G Wagon. Це один з найшвидших та найдорожчих позашляховиків, який нібито привезли в Україну для Ярославського. Коштує машина близько 18 мільйонів гривень.

Слідство перевіряє всі можливі версії та встановлює причетних осіб. З'ясовують також, чи притягували водія раніше до кримінальної чи адміністративної відповідальності.



Машина Ярославського / Фото "Української правди"

Що відомо про ДТП на Харківщині