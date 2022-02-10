Фото одежды погибшего должны помочь разыскать его родственников. Об этом заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает 24 канал.

К теме Ярославский часто ездит за рулем сам, а за несколько часов до ДТП был нетрезвым, – журналист

Что известно о жертве ДТП

Ранее Чубенко рассказывал, что в результате аварии погиб мужчина в возрасте около 50 лет. Его личность еще не установили. Известно, что мужчина скончался на месте от:

множественных переломов;

травм жизненно важных органов;

травмы головы.

Вещи погибшего / Фото Харьковской прокуратуры:

Что с машиной Ярославского

Автомобиль уже изъяли. Теперь готовят документы в суд. Хотят наложить арест на машину как вещественное доказательство.

Журналист Михаил Ткач утверждал, что аварию вызвал автомобиль Brabus 900 Rocket Edition G Wagon. Это один из самых быстрых и дорогих внедорожников, которые якобы привезли в Украину для Ярославского. Стоит машина около 18 миллионов гривен.

Следствие проверяет все возможные версии и устанавливает причастных лиц. Выясняют также, привлекали ли раньше водителя к уголовной или административной ответственности.

Машина Ярославского / Фото "Украинской правды"

Что известно о ДТП в Харьковской области