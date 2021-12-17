ДТП з мажором у Харкові: у справі подали заяву про новий злочин

У Харкові отримали результати експертиз щодо ДТП із "мажором". Крім того, подали нову заяву про злочин. Він стосується викрадення машини.

Експертиза підтвердила факт осудності Харківського Миколи. Зазначили, що психічних захворювань, які могли вплинути на поведінку підозрюваного не було.

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Крім того, провели експертизу відео та звукозапису. Експерти встановили, що причиною виникнення ДТП є порушення правил дорожнього руху водієм. Він поїхав на червоне світло. Машина їхала зі швидкістю 180 кілометрів на годину.

Новий злочин

У ході розслідування провадження встановили нові обставини. Вони вказують на факти можливого вчинення Харківським Миколою декількох інших порушень. Вони пов'язані із незаконним заволодінням автівками. Адвокати скерували до прокуратури відповідні заяви.

Що відомо про ДТП