Экспертиза подтвердила факт вменяемости Харьковского Николая. Отметили, что психических заболеваний, которые могли повлиять на поведение подозреваемого, не было.

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Кроме того, провели экспертизу видео и звукозаписи. Эксперты установили, что причиной возникновения ДТП является нарушение правил дорожного движения водителем. Он поехал на красный свет. Машина ехала со скоростью 180 километров в час.

Новое преступление

В ходе расследования производства установили новые обстоятельства. Они указывают на факты возможного совершения Харьковским Николаем нескольких других нарушений. Они связаны с незаконным завладением автомобилями. Адвокаты направили в прокуратуру соответствующие заявления.

Что известно о ДТП