Экспертиза подтвердила факт вменяемости Харьковского Николая. Отметили, что психических заболеваний, которые могли повлиять на поведение подозреваемого, не было.
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Кроме того, провели экспертизу видео и звукозаписи. Эксперты установили, что причиной возникновения ДТП является нарушение правил дорожного движения водителем. Он поехал на красный свет. Машина ехала со скоростью 180 километров в час.
Новое преступление
В ходе расследования производства установили новые обстоятельства. Они указывают на факты возможного совершения Харьковским Николаем нескольких других нарушений. Они связаны с незаконным завладением автомобилями. Адвокаты направили в прокуратуру соответствующие заявления.
Что известно о ДТП
- В Харькове 26 октября автомобиль Infiniti с подростком за рулем пролетел перекресток на красный свет и врезался в Chevrolet.
- Водитель другого авто погиб на месте происшествия, а пассажиры мажора попали в больницу с различными повреждениями.
- На месте аварии парень вел себя крайне вызывающе и говорил, что избежит наказания. Но все же попал в СИЗО без права внесения залога.
- 19 ноября стало известно, что юный мажор признал свою вину.