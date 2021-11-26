Фура розчавила таксі з людьми: колеги розповіли про загиблого у Харкові водія

У Харкові 25 листопада трапилася моторошна ДТП – фура після зіткнення з Chevrolet Nubira перекинулась на Renault Logan. Внаслідок аварії загинули троє людей – водій таксі, жінка та її маленька онука. Колеги розповіли, що на загиблого ніколи не було жодних скарг.

Водій вантажівки намагався проскочити на "червоне" світло. Експертиза встановила, що на момент аварії він був п'яним та під наркотиками.

До теми Постраждали 5 людей: який стан потерпілих у результаті масштабної ДТП в Харкові

У службі таксі розповіли про загиблого колегу

У Харкові в моторошній ДТП 25 листопада трагічно загинули 49-річні водій таксі, його пасажирка та її 3-річна онука. Авто, в якому вони їхали, розчавила вантажівка, яка перекинулась на бік після зіткнення з легковиком.

Засновник служби таксі "30 – 40" Руслан Сайфулін розповів, що загиблий пропрацював у службі 2 роки. Протягом цього часу на нього не надходило жодних скарг.

Водій мав гарну репутацію. У ДТП раніше ніколи участі не брав. Дитина перебувала в дитячому кріслі. Це замовлення здійснювалося в межах Харкова,

– розповів Сайфулін.

За його словами, адміністратор вже зв'язався із сім'ями загиблих. Зараз їм надають усю необхідну допомогу в похованні рідних.

"Ми сплатимо всі витрати, пов'язані з похованням. У майбутньому наші юристи допоможуть їм отримати необхідну страхову допомогу", – підсумував засновник служби таксі.

Дивіться фото з місця аварії / Фото Нацполіції

Коротко про моторошну ДТП у Харкові: