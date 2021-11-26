Фура розчавила таксі з людьми: колеги розповіли про загиблого у Харкові водія
Джерело:Newsroom
У Харкові 25 листопада трапилася моторошна ДТП – фура після зіткнення з Chevrolet Nubira перекинулась на Renault Logan. Внаслідок аварії загинули троє людей – водій таксі, жінка та її маленька онука. Колеги розповіли, що на загиблого ніколи не було жодних скарг.
Водій вантажівки намагався проскочити на "червоне" світло. Експертиза встановила, що на момент аварії він був п'яним та під наркотиками.
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У службі таксі розповіли про загиблого колегу
У Харкові в моторошній ДТП 25 листопада трагічно загинули 49-річні водій таксі, його пасажирка та її 3-річна онука. Авто, в якому вони їхали, розчавила вантажівка, яка перекинулась на бік після зіткнення з легковиком.
Засновник служби таксі "30 – 40" Руслан Сайфулін розповів, що загиблий пропрацював у службі 2 роки. Протягом цього часу на нього не надходило жодних скарг.
Водій мав гарну репутацію. У ДТП раніше ніколи участі не брав. Дитина перебувала в дитячому кріслі. Це замовлення здійснювалося в межах Харкова,
– розповів Сайфулін.
За його словами, адміністратор вже зв'язався із сім'ями загиблих. Зараз їм надають усю необхідну допомогу в похованні рідних.
"Ми сплатимо всі витрати, пов'язані з похованням. У майбутньому наші юристи допоможуть їм отримати необхідну страхову допомогу", – підсумував засновник служби таксі.
Дивіться фото з місця аварії / Фото Нацполіції
Коротко про моторошну ДТП у Харкові:
- Правоохоронцям о 18:35 25 листопада надійшло повідомлення про жахливу ДТП, яка трапилася на окружній дорозі Харкова. Там зіштовхнулися вантажівка та легковик.
- Після цього фура перекинулася та розчавила Renault Logan, який стояв поруч.
- Внаслідок аварії загинули троє людей – 49-річні водій та пасажирка Renault, а також її 3-річна онука.
- Жертв могло бути набагато більше, адже вантажівка мало не влетіла в пасажирський автобус.
- Також постраждали 5 людей. Зокрема, водій MAN, водій Chevrolet та його пасажирка. Усі вони потрапили до лікарні.
- Загалом в ДТП взяли участь 5 автівок. У мережі з'явилося відео з місця моторошної аварії.
- Водія вантажівки вже затримали. За попередньою інформацією, він намагався проїхати на червоний сигнал світлофора.
- Спершу повідомляли, що чоловік їхав за кермом п'яним. Згодом з'явилися остаточні результати експертизи – він перебував у стані наркотичного сп'яніння.
- Чоловікові загрожує від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.