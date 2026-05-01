Харків масовано атакували БпЛА: пошкоджені кілька АЗС й адмінбудівля, є постраждалі

Росіяни завдали масованого дронового удару по Харкову вранці 1 травня. Внаслідок атаки є руйнування інфраструктури та постраждалі серед цивільного населення.

Про це повідомляють міський голова Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Які наслідки атаки на Харків?

За даними місцевої влади, впродовж ранку росіяни атакували Київський, Холодногірський, Салтівський та Немишлянський райони. Внаслідок удару ворожих безпілотників є постраждалі. Наразі уточнюють їхню кількість та стан.

У Холодногірськму районі сталося влучання кількох ворожих дронів, усі деталі з'ясовують. У Київському районі внаслідок атаки пошкоджено кілька авто та автозаправну станцію, дані про поранених звідти не надходили.

У Салтівському районі повідомляють про одне влучання. Під ударом також опинився Немишлянський район. У Слобідському районі також атакували заправку, інформацію щодо можливих постраждалих та руйнувань уточнють.

Внаслідок ворожого обстрілу в Салтівському районі травмовано 36-річного чоловіка, у нього діагностували уламкові поранення. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Наразі на місцях працюють усі екстрені служби.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Які міста також були під ударом?

У Хаджибейському районі Одеси росіяни влучили у багатоповерхівку, там сталося загоряння на 11 та 12 поверхах. Під ударом опинився ще одни житловий будинок. Загалом відомо про щонайменше двох постраждалих.

Напередодні ввечері вибухи пролунали у Миколаєві, повідомляли про руйнування у приватному секторі міста, у житловому будинку спалахнула пожежа. Також дрони влучили у ще один багатоквартирний будинок, поранених не було.

До цього противник атакував Бориспільський район Київської області за допомогою реактивного безпілотника. В ОВА повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони. Інформації про можливі наслідки не надходило.