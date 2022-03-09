Харків повністю під обороною ЗСУ: спроб наступу ворога не фіксують, – голова ОВА

Харків, попри щоденні обстріли ворога, повністю перебуває під контролем ЗСУ. Наступальних дій на обласний центр противник не здійснює.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що Росія активних наступальних дій на Харків не здійснює.

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Ворог продовжує завдавати авіаудари по різних районах

Попри це росіяни продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по житловій інфраструктурі на околицях міста. Лише за минулу добу окупаційні війська здійснили понад 50 артилерійських обстрілів та обстріли із реактивної системи залпового вогню.

Постраждали райони Олексіївки, П'ятихаток, Бєлгородського шосе, Холодної гори, Дергачів, Північної та Південної Салтівки.

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