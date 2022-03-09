Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что Россия активных наступательных действий на Харьков не осуществляет.
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Враг продолжает осуществлять авиаудары по разным районам
Несмотря на это, россияне продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по жилой инфраструктуре на окраине города. Только за минувшие сутки оккупационные войска наносили более 50 артиллерийских обстрелов и обстрелы из реактивной системы залпового огня.
Пострадали районы Алексеевки, Пятихаток, Белгородского шоссе, Холодной горы, Дергачей, Северной и Южной Салтовки.
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