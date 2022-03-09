Про це розповів голова Харківської Ова Олег Синєгубов. Він зазначив, що Росія активних наступальних дій на Харків не здійснює.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Ворог продовжує здійснювати авіаудари по різних районах

Попри це, росіяни продовжують наносити ракетно-бомбові удари по житловій інфраструктурі на окраїні міста. Лише за минулу добу окупаційні війська наносили більше 50 артилерійських обстрілів та обстріли із реактивної системи залпового вогню.

Постраждали райони Олексіївки, П'ятихаток, Бєлгородського шосе, Холодної гори, Дергачів, Північної та Південної Салтівки.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.