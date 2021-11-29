На Харківщині легковик злетів з траси: пасажирку витягали рятувальники
29 листопада 2021 , 10:44Читать новость на русском
Джерело:ДСНС Харківщини
У Куп'янівському районі на Харківщині водій Hyundai не впорався з керуванням та злетів з дороги. Легковик перекинувся, унаслідок чого травмувалася 74-річна пасажирка.
Аварія сталася 28 листопада на автошляху Чугуїв – Мілове у селі Грушівка. Водій у ДТП не постраждав.
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Деталі ДТП
На момент прибуття рятувальників постраждала перебувала в салоні авто. Щоб допомогти жінці, рятувальники разом з медиками швидкої проникли всередину авто та надали їй першу допомогу.
Тоді працівники ДСНС витягли потерпілу назовні. Медики госпіталізували її до районного медичного закладу. Усі деталі аварії з'ясовує поліція.
На Харківщині легковик злетів з дороги / Фото ДСНС
Моторошна ДТП на об'їзній у Харкові
- Масова автотроща сталася в районі перехрестя кільцевої дороги та Салтівського шосе 25 листопада.
- Вантажівка MAN перетинала перехрестя на червоний сигнал світлофора і зіштовхнулася з легковиком Chevrolet Nubira.
- Тоді фура перекинулася на лівий бік і впала на таксі Renault Logan. У цей момент всередині легковика перебували 3 людини, які загинули одразу.
- Також у ДТП потрапив легковик Suzuki, який врізався у перекинуті відходи соняшника, що везла фура.
- Раніше в поліції повідомили, що водій вантажівки MAN був у стані алкогольного сп'яніння. Однак речник прокуратури згодом розповів, що насправді чоловік був під наркотиками.
- Окрім тьох загиблих, є ще й п'ять постраждалих. Двоє з них перебувають у лікарні. Їхній стан, на щастя, стабільний.