"Склали протокол на матір": на Харківщині примусово евакуюють дітей

В Україні вже діє примусова евакуація дітей із зони бойових дій. Нещодавно на прифронтовій ділянці на Харківщині евакуювали трьох діточок.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, нещодавно оголосили про примусову евакуацію з трьох населених пунктів Золочівської громади – Макарова, Лютівки та Світличного. Там зараз надзвичайно небезпечно.

Читайте також Евакуювались вже вдруге: щемка історія літньої пари, яку вивезли з-під лінії фронту

Як відбувається примусова евакуація дітей?

За словами Черненко, упродовж кількох днів окупанти кілька разів били по приватних будинках, по фермах, по пункту видачі гуманітарної допомоги у Лютівці. Аналогічна ситуація і в інших населених пунктах. Тому там запровадили такий захід.

Як повідомили у владі, найближчим часом у такий спосіб евакуюють ще 24 дитини. Залишатися на цій території надзвичайно небезпечно.

Нещодавно склали протокол на матір, якій спершу допомогли вивести дитину. Це сталося на Куп'янщині, менш ніж 10 кілометрів до кордону з Росією. Але потім вона повернулася з дитиною туди ж. Кілька днів тому дитину евакуювали,

– розповіла Черненко.

Зверніть увагу! На початку березня Володимир Зеленський підписав закон про обов'язкову евакуацію з небезпечних районів. Це також стосується і дітей.

Процедура відбувається у такий спосіб: якщо дитина перебуває у поганому фізичному стані, то її передають до лікарні або патронатної родини. Якщо батьки виїжджають з нею, то далі просто відбувається возз'єднання родини.

Держава змушена вводити такі заходи, щоб вивезти дітей в безпечне місце,

– сказав Черненко.

Ситуація на Харківщині: останні новини