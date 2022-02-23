На Харківщині обрали місце для розміщення переселенців із Донбасу

Протягом кількох днів на Харківщину прибули та продовжують прибувати багато жителів окупованих територій. 22 лютого стало відомо, що їх тимчасово будуть розміщати в Чугуївському районі області.

Відповідне рішення в цей день ухвалила обласна комісія надзвичайних ситуацій. Слід зауважити, що мовиться також і про жителів лінії розмежування, які переїхали.

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Де будуть поселяти людей

У протоколі комісії мовиться, що внутрішньо переміщених осіб будуть поселяти в санаторії "Ялинка". Він розташований на вулиці Курортна у селі Дачне.

Терміни цього тимчасового розміщення не вказані. У протоколі комісії написано лише, що це стосується "періоду загострення соціально-політичної ситуації". А ось забезпечення належних умов має забезпечити вже місцеве самоврядування району.

Що входить до цього списку:

харчування;

опалення житлових приміщень;

відшкодування витрат власникам закладів, які надають послуги з проживання.

Дали доручення поліції та департаментам

Управлінню Нацполіції області доручили забезпечити супровід внутрішньо переміщених осіб. Також правоохоронці будуть забезпечувати охорону публічної безпеки в зоні накопичення та реєстрації. Це ж поширюється й на місця тимчасового розміщення людей.

Обласне управління транспорту повинне організувати щоденне чергування транспорту в санітарній зоні. А саме, біля пунктів пропуску через держкордон.

А Департамент охорони здоров'я має організувати щоденне чергування бригад швидкої біля пунктів пропуску через кордон, а також у місцях тимчасового розміщення.

Департаменту соцзахисту доручили сприяти органам місцевого самоврядування. Передусім це стосується підготовки місць для тимчасового розміщення людей, які перетнули кордон.



На Харківську райдержадміністрацію поклали завдання з підвозу питної води для ВПО, на рятувальників — розгортання на кордоні двох наметів з обігрівом для тимчасового перебування переселенців. Із повним текстом рішення комісії НС можна ознайомитися за цим посиланням.

Першими про наплив людей повідомили волонтери

"Гаряча лінія" Департаменту цивільного захисту діятиме цілодобово за номером 057 700 30 90.

Благодійна організація "Станція Харків" відновила свою діяльність і знову почала допомагати переселенцям. 22 лютого волонтери повідомили, що людей стає все більше, а допомагати їм складно.

Навіть, коли мешканці окупованих територій можуть орендувати житло, не вистачає банальних речей. Тому волонтери попросили приносити їжу, засоби гігієни подушки та інше. Окрім цього є потреба в речах для дітей, зокрема, підгузках.

Що цьому передувало

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого "визнав" легітимність квазіреспублік бойовиків на Донбасі. У цей день він одразу доручив ввести туди свої війська.

Цивілізований світ одразу засудив такий крок. Світові лідери вважають, що це жорстке порушення міжнародного права, соборності й територіальної цілісності України.

Натомість підтримали такий крок Кремля лише його "друзі". Серед них були Венесуела, Сирія, Нікарагуа та інші.

Збройні сили України готові протистояти будь-якій агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.



Весь цивілізований світ підтримав Україну / Інфографіка 24 каналу