На Харківщині заявили про готовність прийняти людей із тимчасово окупованих територій

У Харківській області готові прийняти жителів із тимчасово окупованих територій. Відповідну заяву зробив Олег Синєгубов.

Про це голова Харківської ОДА повідомив на апаратній нараді 21 лютого. Він зауважив, що таку опцію розглядали ще в суботу, 19 лютого.

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Місце для переселенців

За словами Олега Синєгубова, можливість прийняти переселенців з територій тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей обговорили з першим заступником голови облдержадміністрації Олександром Скакуном.

Ви знаєте, в яких умовах ми постійно живемо. Постійно йдуть медійні провокації від країни-агресора щодо можливого вторгнення на територію України,

– заявив Синєгубов.

Він додав, що плани щодо поселення людей будують разом із Харківською мерією. Однак він не уточнив, про які населені пункти чи місця мовиться.

"Ми готові приймати наших людей. Будь ласка, якщо в цьому буде необхідність", – додав Синєгубов.

Голова облдержадміністрації зауважив, що в місті й області у стані готовності перебувають спецслужби та інші структури. Вони мобілізовані й можуть відреагувати на будь-які сценарії.

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Ситуація у Львові

Подібну заяву зробили 14 лютого у Львові. Представники духовенства міста поспілкувалися з владою щодо прийому переселенців у випадку повномасштабного вторгнення Росії.



Зустріч влади й духовенства Львова / Фото ЛМР, Ірини Середи

Духівників Львова також запросили на навчання з домедичної допомоги. Дієвою зброєю наставники вірян називають і постійні молитви.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. Міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.