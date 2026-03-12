Трагедія у Харкові: під кригу провалилися 6 дітей, двоє з них загинули

У Харкові 12 березня сталася жахлива трагедія. Під кригу на водоймі провалилося 6 дітей.

Про це повідомили у ДСНС України, а також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо про трагедію із дітьми у Харкові 12 березня?

Рятувальники розповіли, що трагічна подія сталася у Шевченківському районі Харкова. Під кригу провалилися 6 дітей.

Місцевий житель зміг врятувати 4 із них. На жаль, двоє хлопців – 17 та 10 років – загинули,

– зазначили у ДСНС.

Надзвичайники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих дітей на берег. Психологи ДСНС надавали допомогу та підтримку батькам загиблих дітей.

У Харкові під кригу провалилося 6 дітей, 2 неповнолітніх – загинули / Фото ДСНС Харківщини

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що старший хлопець потонув, намагаючись врятувати молодших дітей.

З переохолодженням до лікарні доставили чотирьох дітей: хлопчиків 8 і 9 років та дівчаток 9 і 10 років. Медики також надають допомогу 40-річному чоловіку, який пірнав у крижану воду, щоб витягти дітей.

"Щиро співчуваю рідним і близьким загиблих хлопців. Це невимовний біль", – пояснив Синєгубов.

Зверніть увагу! У ДСНС та Харківській ОВА попросили всіх батьків ще раз поговорити зі своїми дітьми про небезпеку перебування на кризі. Зокрема, пояснити, що навіть там, де лід здається міцним, він може бути смертельно небезпечним. Подібні трагедії не мають повторюватися.

