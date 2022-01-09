У Харкові чоловік підпалив себе перед патрульними: відео інциденту 18+

До поліції Харкова надійшов виклик про сімейну сварку. Коли прибули патрульні, чоловік підпалив себе в них на очах.

Це сталося на вулиці Яновського 6 січня. Вогонь змогли швидко загасити, проте медики все ж знадобилися.

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До всього підготувався заздалегідь

Через 3 дні правоохоронці оприлюднили відео цього інциденту. На записі видно, що все трапилося в лічені секунди.

Під час з'ясування обставин події, чоловік раптово підпалив свій одяг запальничкою. Слід зазначити, що він ще до приїзду інспекторів облився легкозаймистою речовиною.

Поліцейські не гаяли часу та кинулися його гасити. Теж на записі помітно, що це було досить важко. Згодом на місце прибули й медики швидкої, які госпіталізували потерпілого. Наразі невідомо, які ступінь і площу опіків він отримав.

Чоловік підпалив себе перед патрульними: дивіться відео 18+

Схожа подія нещодавно

3 січня повідомили про жахливий самопідпал, який скоїли в Австралії. Там чоловік підпалив себе та власне авто через коронавірусні обмеження.

Очевидці розповіли, що тіло досить сильно палало. А шкіра потерпілого прилипла до сорочки жінки, яка його стримувала. За її словами, він облив газом себе та свою машину.

Читайте повний текст допису Патрульної поліції Харківщини:

Патрульні поліцейські завадили чоловікові вчинити хибні дії та врятували життя. Подія сталася ввечері 6 січня. Патрульні отримали виклик про сімейну сварку на вулиці Яновського. Поліцейські оперативно прибули за вказаною адресою. Під час спілкування та встановлення обставин події, чоловік раптово підпалив свій одяг, який ще до приїзду інспекторів облив легкозаймистою речовиною.

Нe гаючи часу, поліцейські почали гасити вогонь. Чоловік всіляко намагався відштовхнути патрульних та не давав до себе підійти. Все ж правоохоронцям вдалось покласти чоловіка на підлогу та загасити палаючий одяг. Надалі чоловіка пeрeдали співробітникам швидкої мeдичної допомоги. Медики шпиталізували громадянина до лікарні.