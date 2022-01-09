Это произошло на улице Яновского 6 января. Огонь смогли быстро потушить, однако медики все же понадобились.

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Ко всему подготовился заранее

Через 3 дня правоохранители обнародовали видео этого инцидента. На записи видно, что все случилось в считанные секунды.

Во время выяснения обстоятельств происшествия, мужчина внезапно поджег свою одежду зажигалкой. Следует отметить, что он еще до приезда инспекторов облился легковоспламеняющимся веществом.

Полицейские не теряли времени и бросились его тушить. Также на записи заметно, что это было довольно трудно. Впоследствии на место прибыли и медики скорой, которые госпитализировали пострадавшего. Пока неизвестно, какую степень и площадь ожогов он получил.

Мужчина поджег себя перед патрульными: смотрите видео 18+

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3 января сообщили об ужасном самоподжоге, который совершили в Австралии. Там мужчина поджег себя и собственное авто из-за коронавирусных ограничений.

Очевидцы рассказали, что тело довольно сильно горело. А кожа пострадавшего прилипла к рубашке женщины, которая его сдерживала. По ее словам, он облил газом себя и свою машину.

Читайте полный текст сообщения патрульной полиции Харьковщины:

Патрульные полицейские помешали мужчине совершить оплошный поступок и спасли жизнь. Происшествие произошло вечером 6 января. Патрульные получили вызов о семейной ссоре на улице Яновского. Полицейские оперативно прибыли по указанному адресу. Во время общения и установления обстоятельств происшествия, мужчина внезапно поджег свою одежду, которую еще до приезда инспекторов облил легковоспламеняющимся веществом.

Не теряя времени, полицейские начали тушить огонь. Мужчина всячески пытался оттолкнуть патрульных и не давал к себе подойти. Все же правоохранителям удалось положить мужчину на пол и потушить горящую одежду. В дальнейшем мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали гражданина в больницу.