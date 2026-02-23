Укр Рус
Харків Надзвичайні події У Харкові лунають вибухи: Росія атакувала місто ракетами
23 лютого, 06:35
2

У Харкові лунають вибухи: Росія атакувала місто ракетами

Сергій Попович
Основні тези
  • У Харкові пролунала серія вибухів через ракетну атаку.
  • Холодногірський район перебуває під атакою, інформація про постраждалих наразі відсутня.

У Харкові пролунала серія вибухів. Місто перебуває під ракетною атакою.

Про це повідомили Суспільне, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов.

Що відомо про ракетну атаку по Харкову?

У Харкові пролунало кілька вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.

Згодом Терехов уточнив, що Холодногірський район Харкова перебуває під ворожою ракетною атакою. Наслідки уточнюються.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

У Харкові кілька днів гасять пожежу після ворожого удару

  • Російський дрон атакував авто "Білих Янголів". Загинула 2 поліцейських.

  • Також 20 лютого росіяни вдарили по селищу Малинівка, де розташоване масштабне підприємство, яке займалося переробленням скла. Там спалахнула велика пожежа на 3000 квадратних метрів.

  • 4 людей зникли безвісти, на місці події знайдено фрагменти тіл 3 людей. Тривають аварійні роботи, пошуково-рятувальна операція, щоб знайти тіло четвертої людини. Її часто змушені переривати через нові загрози.