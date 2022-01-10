У Харкові не зміг приземлитися літак зі Стамбулу: судно повернулося до Туреччини

У Харкові 10 січня не зміг приземлитися літак, що летів зі Стамбулу. Через це судно відправили назад у Туреччину.

Мовиться про борт авіакомпанії Pegasus Airlines, який мав приземлитись о 14:45. Приліт спершу перенесли на 17 годину, а потім взагалі скасували. Також скасували рейс у зворотному напрямку.

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Назвали причину цієї події

Згодом це прокоментували в пресслужбі аеропорту. Там розповіли, що причиною відмови в посадці була погана видимість.

Її спричинив густий туман, який в цей день огорнув злітні смуги. Слід зазначити, що більше жодних затримок у розкладі не було.



Табло вильоту літаків із аеропорту / Скриншот із сайту hrk.aero

Схоже нещодавно вже було

16 грудня повідомили, що через густий туман виникли затримки в аеропорту Львова. Там відтермінували приземлення та вильоти одразу за 6 напрямками.

Серед них переважно були рейси міжнародного авіасполучення. Проте серед відтермінованих були й 3 внутрішніх напрямки. А ось авіасполучення між Стамбулом і Львовом у цей день взагалі зупинили.

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