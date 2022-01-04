У Харкові обвалилася чотириповерхова будівля

4 січня 2022 , 12:11
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Джерело:

Суспільне

У Харкові трапився обвал чотириповерхового будинку. За даним місцевої влади, примішення нежитлове.

Будівля обвалилась 4 січня на проспекті Гагаріна, 20. Наразі інформації про жертв немає.

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Заступник начальника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Анатолій Торяник заявив, що наразі рятувальники з'ясовують, чи хто з людей був у будинку на момент обвалу. 

Інформації про жертв немає, знаю, що дві людини встигли звідти вийти,
– пояснив Торяник.

Приміщення нежитлове, люди не постраждали

Начальник обласного управління ДСНС додав, що приміщення нежитлове. Цю інформацію також підтвердив речник мерії Юрій Сидоренко у фейсбуці

Це не житловий будинок, це офісні приміщення колишнього заводу "Авторучка", що перебуває на приватній території,
– заявив речник. 

Він запевнив: "Постраждалих, за словами власника приміщень, на щастя, немає". 

За словами речника, попередньо відомо, що обвал міг трапитись через будівництво приміщення, що почалося поряд з обвалом.

Мер Харкова Ігор Терехов дав доручення профільному заступнику Кузьміну з'ясувати повну інформацію про те, ким, кому, як і чому було видано дозволи на це будівництво (якщо вони взагалі були видані).

На місці обвалу працювала поліція та рятувальники. 

Будівлю готували під знесення

У поліції розповіли, що обвалилась стіна 4-поверхового будинку. 

Будівля, у якій розташовувались офісні приміщення, готувалася під знесення та не використовувалась,
– мовиться у повідомленні. 

Правоохоронці зареєстрували інцидент в Єдиному обліку. У відомстві встановлюють причини та обставини події.


Поліція з'ясовує причини обвалу 

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Автор: Діана Квасневська