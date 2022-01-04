У Харкові обвалилася чотириповерхова будівля
Джерело:Суспільне
У Харкові трапився обвал чотириповерхового будинку. За даним місцевої влади, примішення нежитлове.
Будівля обвалилась 4 січня на проспекті Гагаріна, 20. Наразі інформації про жертв немає.
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Заступник начальника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Анатолій Торяник заявив, що наразі рятувальники з'ясовують, чи хто з людей був у будинку на момент обвалу.
Інформації про жертв немає, знаю, що дві людини встигли звідти вийти,
– пояснив Торяник.
Приміщення нежитлове, люди не постраждали
Начальник обласного управління ДСНС додав, що приміщення нежитлове. Цю інформацію також підтвердив речник мерії Юрій Сидоренко у фейсбуці.
Це не житловий будинок, це офісні приміщення колишнього заводу "Авторучка", що перебуває на приватній території,
– заявив речник.
Він запевнив: "Постраждалих, за словами власника приміщень, на щастя, немає".
За словами речника, попередньо відомо, що обвал міг трапитись через будівництво приміщення, що почалося поряд з обвалом.
Мер Харкова Ігор Терехов дав доручення профільному заступнику Кузьміну з'ясувати повну інформацію про те, ким, кому, як і чому було видано дозволи на це будівництво (якщо вони взагалі були видані).
На місці обвалу працювала поліція та рятувальники.
Будівлю готували під знесення
У поліції розповіли, що обвалилась стіна 4-поверхового будинку.
Будівля, у якій розташовувались офісні приміщення, готувалася під знесення та не використовувалась,
– мовиться у повідомленні.
Правоохоронці зареєстрували інцидент в Єдиному обліку. У відомстві встановлюють причини та обставини події.
Поліція з'ясовує причини обвалу
Коротко про останні подібні обвали в Україні та світі
- У червні 2021 року обвалився житловий будинок у Маямі. Обвал трапився вночі, коли люди спали. Згідно з останніми даними, у трагедії загинуло 86 людей.
- У липні 2021 року у Львові обвалилась стіна нежитлового приміщення. Всередині був 19-річний хлопець, який загинув.
- У жовтні у Батумі обвалився житловий будинок. На той момент у будівлі були люди. За версією поліції, це трапилось через ремонтно-будівельні роботи, які проводилися на 1 поверсі "з грубим порушенням правил безпеки".
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