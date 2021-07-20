Тіло загиблого виявили на глибині пів метра. У мерії повідомили, що будівельні роботи на місці трагедії проводилися без відповідної технічної документації та дозволів.

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Що відомо про загиблого

Як пише ZAXID.NET, загиблому було 19 років. За непідтвердженою інформацією, він був братом власника одного з помешкань й розбирав стіну на горищі у день трагедії. Водночас у ТСН, посилаючись на поліцію, повідомили, що хлопець був неповнолітнім. Мовляв, йому лише у вересні мало б виповнитися 18 років.

Зверніть увагу! На місці трагедії хлопець працював перфоратором. Ймовірно, через це і стався обвал. У ДСНС розповіли, що його тіло виявили на глибині пів метра.

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