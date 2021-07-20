Тіло загиблого виявили на глибині пів метра. У мерії повідомили, що будівельні роботи на місці трагедії проводилися без відповідної технічної документації та дозволів.
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Що відомо про загиблого
Як пише ZAXID.NET, загиблому було 19 років. За непідтвердженою інформацією, він був братом власника одного з помешкань й розбирав стіну на горищі у день трагедії. Водночас у ТСН, посилаючись на поліцію, повідомили, що хлопець був неповнолітнім. Мовляв, йому лише у вересні мало б виповнитися 18 років.
У центрі Львова обвалилася стіна нежитлового будинку: дивіться відео ДСНС
Обвал будинку в центрі Львова
- 19 липня у центрі Львова на вулиці Руській обвалилась стіна нежитлового будинку. Відповідне повідомлення надійшло рятувальникам перед 17:00.
- Працівники ДСНС знайшли під завалами тіло чоловіка, поруч виявили перфоратор.
- Найімовірніше, обвал не завдав шкоди будинкам, розташованим поблизу. Однак їхні мешканці чули гуркіт. "Такий шум був, як водоспад", – зазначила одна із сусідок.