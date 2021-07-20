Тело погибшего обнаружили на глубине пол метра. В мэрии сообщили, что строительные работы на месте трагедии проводились без соответствующей технической документации и разрешений.
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Что известно о погибшем
Как пишет ZAXID.NET, погибшему было 19 лет. По неподтвержденной информации, он был братом владельца одного из домов и разбирал стену на чердаке в день трагедии. В то же время в ТСН, ссылаясь на полицию, сообщили, что парень был несовершеннолетним. Мол, ему только в сентябре должно было исполниться 18 лет.
В центре Львова обрушилась стена нежилого дома: смотрите видео ГСЧС
Обвал дома в центре Львова
- 19 июля в центре Львова на улице Русской обрушилась стена нежилого дома. Соответствующее сообщение поступило спасателям перед 17:00.
- Работники ГСЧС нашли под завалами тело мужчины, рядом обнаружили перфоратор.
- Вероятнее всего, обвал не нанес ущерба домам, расположенным поблизости. Однако их обитатели слышали грохот. "Такой шум был, как водопад", – отметила одна из соседок.