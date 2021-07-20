Тело погибшего обнаружили на глубине пол метра. В мэрии сообщили, что строительные работы на месте трагедии проводились без соответствующей технической документации и разрешений.

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Что известно о погибшем

Как пишет ZAXID.NET, погибшему было 19 лет. По неподтвержденной информации, он был братом владельца одного из домов и разбирал стену на чердаке в день трагедии. В то же время в ТСН, ссылаясь на полицию, сообщили, что парень был несовершеннолетним. Мол, ему только в сентябре должно было исполниться 18 лет.

Обратите внимание! На месте трагедии парень работал перфоратором. Вероятно, из-за этого и произошел обвал. В ГСЧС рассказали, что его тело обнаружили на глубине пол метра.

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