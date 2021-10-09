Відтак, у справі про падіння споруди співробітники поліції затримали трьох осіб. Під арешт взяли 46-річного власника квартири на першому поверсі та двох робітників, найнятих чоловіком.

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За дорученням власника і з грубим порушенням правил безпеки вони проводили в квартирі будівельно-ремонтні роботи, які, ймовірно, викликали обвалення одного з під'їздів житлового будинку 8 жовтня,

– зазначили правоохоронці.

У справі про обвал будинку в Батумі затримали трьох осіб: дивіться відео

Обвал будинку в Батумі: коротко