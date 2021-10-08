Вдалось врятувати маленьку дитину. Однак досі під завалами ще є люди.
До теми У Батумі обвалився багатоповерховий житловий будинок: є жертви
У Батумі під завалами ще перебувають люди, які просять про допомогу
Видання "Sputnik Ближнее зарубежье" написало, що люди з-під завалів зруйнованого будинку в Батумі зв'язуються з рятувальниками по телефону і через інтернет – двоє зателефонували в рятувальникам, а один – написав в коментарі в фейсбуці. Наразі невідомо, який в чоловіка стан.
Я застряг під великим бетонним блоком, допоможіть, – таке повідомлення на грузинському з'явилося в коментарях під новиною про обвалення житлового будинку в Батумі,
– мовиться у повідомленні.
Люди просять врятувати їх / Скриншот "Sputnik Ближнее зарубежье"
Попередньо відомо, що під завалами залишається щонайменше одна сім'я з декількох чоловік, адже на момент обвалу вони були вдома. Також ЗМІ повідомляють:
- за даними видання "Новости-Грузия" – в будинку було 12 квартир;
- телекомпанія "Руставі 2" – "з-під руїн семиповерхового будинку чутно голоси людей, які закликають на допомогу";
- видання "Эхо Кавказа" – жителі будинку, чиї близькі потрапили під уламки, спостерігають за діями рятувальників. У них важкий психологічний стан дуже важкий, адже люди оплакують своїх близьких, кличуть дітей з-під обвалів.
Рятувальники почули, як кілька людей кликали на допомогу з-під завалів. Один з мешканців кричав: "Я можу дихати" та ствердно відповів на питання рятувальників, чи чує він їх,
– мовиться у повідомленні.
Ба більше, з-під завалів будинку вдалось врятувати дитину. Наразі врятований малюк разом з мамою. Дитину оглянули медики, його життю нічого не загрожує.
З-під завалі в Батумі вдалось врятувати дитину / Фото Regnum
Проте, одному з чоловіків через шок знадобилася допомога медиків, адже в будинку залишилися його дружина, троє дітей і брат.
Коротко про обвал житлового будинку в Батумі
- 8 жовтня у Батумі обвалився багатоповерховий житловий будинок. Очевидці повідомили, що перед падінням будівлі пролунав вибух.
- Рятувальники проводять евакуацію людей, які опинилися під завалами, наразі невідомо скільки їх там. За попередніми даними, загинули люди, проте їхня кількість невідома.
- Згодом з-під завалів вдалось витягнути 6-річну дитину. Малюк був в автівці, яку припаркували поруч з будівлею, що зруйнувалось.
- Після цього у мережі опублікували відео перших секунд після падіння споруди.