Удалось спасти маленького ребенка. Однако до сих пор под завалами еще есть люди.

К теме В Батуми обрушился многоэтажный жилой дом: есть жертвы

В Батуми под завалами еще находятся люди, которые просят о помощи

Издание "Sputnik Ближнее зарубежье" написало, что люди из-под завалов разрушенного дома в Батуми связываются со спасателями по телефону и через интернет – двое позвонили спасателям, а один – написал в комментарии в фейсбуке. Пока неизвестно, какое у мужчины состояние.

Я застрял под большим бетонным блоком, помогите, – такое сообщение на грузинском появилось в комментариях под новостью об обрушении жилого дома в Батуми,

– говорится в сообщении.



Люди просят спасти их / Скриншот "Sputnik Ближнее зарубежье"

Предварительно известно, что под завалами остается по меньшей мере одна семья из нескольких человек, ведь на момент обвала они были дома. Также СМИ сообщают:

по данным издания "Новости-Грузия" – в доме было 12 квартир;

телекомпания "Рустави 2" – "из-под руин семиэтажного дома слышны голоса людей, зовут на помощь";

издание "Эхо Кавказа" – жители дома, чьи близкие попали под обломки, наблюдают за действиями спасателей. У них тяжелое психологическое состояние очень тяжелое, ведь люди оплакивают своих близких, зовут детей из-под обвалов.

Спасатели услышали, как несколько человек звали на помощь из-под завалов. Один из жителей кричал: "Я могу дышать" и утвердительно ответил на вопрос спасателей, слышит ли он их,

– говорится в сообщении.

Более того, из-под завалов дома удалось спасти ребенка. Сейчас спасенный малыш вместе с мамой. Ребенка осмотрели медики, его жизни ничего не угрожает.



Из-под завала в Батуми удалось спасти ребенка / Фото Regnum

Тем не менее, одному из мужчин из-за шока понадобилась помощь медиков, ведь в доме остались его жена, трое детей и брат.

Коротко об обвале жилого дома в Батуми