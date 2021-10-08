За інформацією місцевої влади, неповнолітніх орієнтовно четверо. Про загальну кількість людей під завалами розповів міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі.

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У Батумі під завалами досі залишаються люди

Гомелаурі перебуває на місці обвалу багатоповерхівки, що на вулиці 26 травня в Батумі.

За нашою інформацією, всередині під завалами знаходиться 10 – 15 людей,

– сказав Гомелаурі

Він також пояснив, що на контакт виходять 2 людей – вони живі і говорять телефоном. Проте міністр пояснив, що особи не можуть пояснити, де вони перебувають – нагорі під завалами чи внизу.

До речі, перед тим, виконуюча обов'язки мера Батумі Лела Сурманідзе заявила, що під завалами орієнтовно 7 – 8 людей. Зокрема – 4 неповнолітніх.

Обвал багатоповерхівки в Батумі: дивіться відео з місця події

Міністр пояснив, що для порятунку людей залучили сотні рятувальників. Та на місці трагедії не можуть одночасно працювати 100 –200 чоловік, тож їх міняють. Також влада запевнила, що роблять все для швидкого результату:

залучили техніку;

мобілізували підрозділи МВС, мерію та муніципальні служби.

Та швидко працювати неможливо фізично, адже можна нашкодити. Наші рятувальники працюють професійно, вони прибирають кожен камінь і перекриття максимально обережно,

– заявив глава МВС.

Лела Сурманідзе раніше запевняла, що значна частина мешканців були на роботі, діти в школі.

До речі, люди почали пропонувати постраждалим допомогу щодо одягу та житла на перший період. Також видання повідомило, що жителі зруйнованого будинку вишикувалися в живий ланцюг та руками передають один одному уламки, щоб допомогти рятувальникам розчистити завали.

Коротко про завал багатоповерхівки в Батумі