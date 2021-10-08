Почались хаос і паніка

Місцеві засоби масової інформації оприлюднили відеозапис перших секунд після падіння споруди. На кадрах видно занепокоєних очевидців, які розбігаються у різні сторони.

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Водночас після обвалу багатоповерхового житлового будинку вулиці грузинського Батумі накрило густим сірим димом. Через нього не було видно, що відбувається за 10 метрів.

Обвал будинку в Батумі: коротко

У Батумі 8 жовтня завалився багатоповерховий житловий будинок.

Очевидці повідомляють, що перед падінням будівлі пролунав вибух.

За попередніми даними, через надзвичайну подію загинули люди.

Зверніть увагу! На даний момент існує дві версії того, що сталося: вибух газу або пошкодження несучої стіни під час ремонту.