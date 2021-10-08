По информации местных властей, несовершеннолетних ориентировочно четверо. Об общем количестве людей под завалами рассказал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

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В Батуми под завалами до сих пор остаются люди

Гомелаури находится на месте обвала многоэтажки, что на улице 26 мая в Батуми.

По нашей информации, внутри под завалами находится 10 – 15 человек,

– сказал Гомелаури

Он также пояснил, что на контакт выходят 2 человека – они живы и говорят по телефону. Однако министр пояснил, что лица не могут объяснить, где они находятся – наверху под завалами или внизу.

Кстати, перед тем исполняющая обязанности мэра Батуми Лела Сурманидзе заявила, что под завалами ориентировочно 7 – 8 человек. В частности – 4 несовершеннолетних.

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Министр пояснил, что для спасения людей привлекли сотни спасателей. Но на месте трагедии не могут одновременно работать 100 -200 человек, поэтому их меняют. Также власти заверили, что делают все для быстрого результата:

привлекли технику;

мобилизовали подразделения МВД, мэрию и муниципальные службы.

Но быстро работать невозможно физически, ведь можно навредить. Наши спасатели работают профессионально, они убирают каждый камень и перекрытия максимально осторожно,

– заявил глава МВД.

Лела Сурманидзе ранее уверяла, что значительная часть жильцов были на работе, дети в школе.

Кстати, люди начали предлагать пострадавшим помощь относительно одежды и жилья на первый период. Также издание сообщило, что жители разрушенного дома выстроились в живую цепь и руками передают друг другу обломки, чтобы помочь спасателям расчистить завалы.

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