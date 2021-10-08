По информации местных властей, несовершеннолетних ориентировочно четверо. Об общем количестве людей под завалами рассказал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
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В Батуми под завалами до сих пор остаются люди
Гомелаури находится на месте обвала многоэтажки, что на улице 26 мая в Батуми.
По нашей информации, внутри под завалами находится 10 – 15 человек,
– сказал Гомелаури
Он также пояснил, что на контакт выходят 2 человека – они живы и говорят по телефону. Однако министр пояснил, что лица не могут объяснить, где они находятся – наверху под завалами или внизу.
Кстати, перед тем исполняющая обязанности мэра Батуми Лела Сурманидзе заявила, что под завалами ориентировочно 7 – 8 человек. В частности – 4 несовершеннолетних.
Обвал многоэтажки в Батуми: смотрите видео с места происшествия
Министр пояснил, что для спасения людей привлекли сотни спасателей. Но на месте трагедии не могут одновременно работать 100 -200 человек, поэтому их меняют. Также власти заверили, что делают все для быстрого результата:
- привлекли технику;
- мобилизовали подразделения МВД, мэрию и муниципальные службы.
Но быстро работать невозможно физически, ведь можно навредить. Наши спасатели работают профессионально, они убирают каждый камень и перекрытия максимально осторожно,
– заявил глава МВД.
Лела Сурманидзе ранее уверяла, что значительная часть жильцов были на работе, дети в школе.
Кстати, люди начали предлагать пострадавшим помощь относительно одежды и жилья на первый период. Также издание сообщило, что жители разрушенного дома выстроились в живую цепь и руками передают друг другу обломки, чтобы помочь спасателям расчистить завалы.
Коротко о завале многоэтажки в Батуми
- В городе Батуми, что в Грузии, утром 8 октября обрушился многоэтажный жилой дом. Очевидцы сообщили, что перед падением здания прогремел взрыв.
- Спасатели проводят эвакуацию людей, оказавшихся под завалами, пока неизвестно сколько их там. По предварительным данным, погибли люди, однако их количество также неизвестно.
- Впоследствии из-под завалов вытащили 6-летнего ребенка. Малыш был в машине, которую припарковали рядом с разрушившимся зданием.