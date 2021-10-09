Поэтому в деле о падении сооружения сотрудники полиции задержали трех человек. Под арест взяли 46-летнего владельца квартиры на первом этаже и двух рабочих, нанятых мужчиной.
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По поручению владельца и с грубым нарушением правил безопасности они проводили в квартире строительно-ремонтные работы, которые, вероятно, вызвали обрушение одного из подъездов жилого дома 8 октября,
– отметили правоохранители.
В деле об обвале дома в Батуми задержали трех человек: смотрите видео
Обвал дома в Батуми: коротко
- В грузинском Батуми 8 октября произошел обвал многоэтажного жилого дома. В результате инцидента погибли люди.
- По словам очевидцев, перед тем, как сооружение упало, раздался взрыв. На месте происшествия работает спецтехника, скорая помощь и полиция.
- Из-под завалов извлечены уже несколько человек, среди которых дети. По неуточненной информации, под обломками остаются жители.