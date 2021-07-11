Ще понад 40 людей продовжують шукати. Місцева влада запевняє, що роботи з пошуку людей не зупиняються.

До теми Знайшли тіла рідних першої леді Парагваю: зросла кількість жертв трагедії біля Маямі

Трагедія в Маямі: загиблих вже 86

Очільниця уряду округу Майамі-Дейд Даніелла Лівайн Кава 10 липня повідомила на брифінгу, що кількість загиблих наразі – 86 людей (ідентифіковані 62 тіла). Доля ще 43 – невідома.

Попри попередню інформацію про зупинку пошукових робіт, рятувальники все ще працюють на місці трагедії. Щоб знайти людей під завалами, застосовують спеціальні камери та обладнання, яке працює в інфрачервоному спектрі.

Те, що відбувається зараз, нічим не відрізняється від того, що було 5 днів тому,

– наголосила Кава.

Падіння будинку в Маямі: коротко про трагедію

Багатоповерхівка в районі Серфсайд у місті Маямі впала проти ночі 24 червня.

Першого ж дня вдалося дістати з-під завалів 37 людей.

На жаль, надалі живих більше не знаходили.

Зверніть увагу: будинок, який обвалився, збудований у 1980-х роках. З 2018 року було відомо, що він потребує ремонту та укріплення. Утім, наразі причин обвалу не називають.